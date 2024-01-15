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В Oxfam заявили, что к 2034 году появится первый триллионер

Пять богатейших людей мира увеличили с 2020 года свое состояние более чем вдвое - с $405 млрд до $869 млрд, получая по $14 млн в час. За это же время почти 5 млрд человек стали беднее, говорится в докладе международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, посвященном неравенству и глобальной корпоративной мощи.

В Oxfam назвали сроки появления первого триллионера
© Unsplash

Согласно этому докладу, опубликованному в связи с открывающимся в Давосе Всемирным экономическим форумом (World Economic Forum, 15-19 января), если предположить, что нынешние тенденции сохранятся, то в течение 10-летия в мире появится первый триллионер, однако бедность не будет искоренена еще 230 лет.

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Миллиардеры возглавляют 7 из 10 крупнейших корпораций мира. Общая стоимость активов этих компаний достигает $10,2 трлн, что эквивалентно совокупному ВВП всех стран Африки и Латинской Америки.

В число миллиардеров, упоминающихся в исследовании, вошли американский предприниматель, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, президент группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно, основатель корпорации интернет-торговли Amazon Джефф Безос, основатель компании - разработчика программного обеспечения Oracle Ларри Эллисон и основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс.

1% самых богатых людей планеты владеют 43% всех мировых финансовых активов. Им принадлежит 48% финансового богатства на Ближнем Востоке, 50% - в Азии и 47% - в Европе. 148 крупнейших корпораций получили, по данным авторов доклада, $1,8 трлн прибыли и выплатили значительные дивиденды богатым акционерам, в то время как сотни миллионов сотрудников столкнулись с сокращением реальной заработной платы. Миллиардеры стали с 2020 года богаче на $3,3 трлн, а их состояние росло в три раза быстрее, чем темпы инфляции.

"Мы являемся свидетелями начала десятилетия, когда миллиарды людей испытывают на себе экономические потрясения от пандемии, инфляции и войн, в то время как состояния миллиардеров стремительно растут, - заявил глава Oxfam International Амитабх Бихар. - Такое неравенство неслучайно: класс миллиардеров делает все возможное, чтобы корпорации приносили им больше богатства за счет всех остальных".

Экономика
Илон Маск
Бернар Арно
Ларри Эллисон
Джефф Безос
Билл Гейтс
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