Минфин Финляндии признал необходимость экономических реформ в стране

В декабре местный Центробанк сообщил, что экономика государства вошла в рецессию. По прогнозам регулятора, она начнет восстанавливаться только к концу 2024 года, а рост продемонстрирует лишь в 2025-м. Ожидается, что он составит 1,5%. В 2026 году экономический рост Финляндии прогнозируется на уровне 1,3%.