Названы сроки решения проблемы бедности в мире

Крупнейшие мировые корпорации и богатейшие люди планеты удвоили свои состояния с 2020 года, при этом для искоренения бедности потребуется более двух столетий. Об этом говорится в отчете международной организации по борьбе с неравенством Oxfam, приуроченном к Всемирному экономическому форуму в Давосе.

В документе отмечается, что состояние пяти самых богатых людей мира с 2020 года росло со скоростью 14 миллионов долларов в час, в то время как почти пять миллиардов человек стали беднее.

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«Если нынешние тенденции сохранятся, в течение десятилетия в мире появится первый триллионер, но бедность не будет искоренена еще 229 лет», — констатировали в организации.

Для решения этой проблемы Oxfam призвала правительства всех стран мира «обеспечить всеобщее здравоохранение и образование, а также изучить государственные блага и общественные варианты в секторах от энергетики до транспорта», ограничить заработную плату генеральных директоров и ввести новые налоги для сверхбогатых и корпораций, а также переосмыслить подход к бизнесу.

«Правительства должны вмешаться, чтобы разрушить монополии, расширить возможности работников, обложить налогом эти огромные корпоративные прибыли и, что особенно важно, инвестировать в новую эру общественных товаров и услуг (…) Если бы хотя бы 10 процентов американских предприятий принадлежали работникам, это могло бы удвоить долю богатства беднейшей половины населения США», — уверены в международной организации по борьбе с неравенством.

Напомним, что в прошлом году группа сверхбогатых людей, назвавших себя «патриотическими миллионерами», обратилась к мировым лидерам и представителям бизнеса на Всемирном экономическом форуме в Давосе с призывом увеличить налоги на богатство. Открытое письмо, озаглавленное «Цена экстремального богатства», было направлено участникам форума группой из 205 мультимиллионеров и миллиардеров из 13 стран.