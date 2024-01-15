Путин выступил за расширение возможностей для размещения бумаг ряда компаний

Президент РФ Владимир Путин выступил за расширение возможностей для размещения ценных бумаг высокотехнологичных компаний на бирже и инвестиционных платформах. Соответствующее поручение было дано властям страны, следует из документа, размещенного на сайте Кремля.

Вопросом займется Правительство РФ совместно с Банком России и государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ». Им поручено принять дополнительные меры для реализации цели.

Предполагается, что доклад, посвященный расширению возможностей, будет подготовлен до 1 мая.

Ранее Путин сообщил о необходимости упростить эмиссию акций для небольших динамично растущих компаний из высокотехнологичного сектора. Глава государства отметил, что для капитала высокотехнологичных быстро растущих бизнесов нужны отдельные решения.