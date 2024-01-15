Эксперты рассказали о влиянии кратного увеличения продаж валюты на курс рубля

Продажи валюты Министерством финансов РФ и Банком России значительно увеличатся. О том, какие изменения ожидаются на рынке с 15 января и как они отразятся на рубле, рассказали эксперты, опрошенные изданием Life.

Оно напомнило о том, что с середины месяца Минфин в рамках бюджетного правила будет на ежедневной основе продавать валюту в размере 4,1 млрд рублей. Регулятор в первом полугодии намерен продавать дополнительно по 11,8 млрд рублей в день.

Отмечается, что подобные нововведения в большинстве случаев оказывают влияние на курс валют. Его колебания ожидаются после 15-го числа, указывают специалисты. По словам эксперта по фондовому рынку компании «БКС Мир инвестиций» Михаила Зельцера, операции с валютой связаны с переизбытком или дефицитом доходов бюджета. Он пояснил, что объемы продажи «составляют считаные проценты от оборота на рынке». При этом ситуация положительно отражается на курсе рубля, отметил собеседник.

Кроме того, он обратил внимание на падение курса доллара, евро и юаня за последние месяцы. Позиции валют значительно ослабли, указал Зельцер. По его словам, тренд на укрепление нацвалюты не окончен. Эксперт не исключил того, что в ближайшие недели иностранные валюты перепишут свои ноябрьские минимумы.

По словам директора по коммуникациям компании BitRiver, экономиста Андрея Лободы, эта новость для рубля выглядит очень позитивно и влияет на его укрепление. Он прогнозирует, что с 15 января доллар будет находиться в диапазоне 87-90 рублей, евро — на уровне 95–98.

Частный инвестор, основатель Школы практического инвестирования Федор Сидоров отметил, что на неделе можно будет увидеть курс валют в следующем коридоре: 91 рубль — за доллар, 98 рублей — за евро и 12,5 рубля — за юань.