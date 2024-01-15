Страны Евросоюза призвали ввести пошлины на сельхозпродукцию из Украины

Страны Евросоюза призывают ввести пошлины на сельхозпродукцию из Украины
Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что ряд стран Евросоюза, которые имеют общую с Украиной границу, направили в Еврокомиссию призыв вернуть пошлины на сельхозпродукцию из Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам министра, пошлины на ввоз «наиболее чувствительной» сельхозпродукции из Украины помогут защитить интересы европейских фермеров. При этом Надь не стал уточнять, какие именно пограничные с Украиной страны подписали это обращение.
«Брюсселю надо найти решение и помочь фермерам справиться с рыночными трудностями, вызванными украинской сельхозпродукцией. Брюссель должен ввести такие меры, которые защищают рынки стран-членов, граничащих с Украиной, и в то же время предоставляют им возможность развивать свой экспортный потенциал. Одной из таких возможностей может стать введение таможенных сборов на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию», — заявил он.
Министр также добавил, что европейские фермеры должны быть защищены от импорта украинской сельхозпродукции «часто сомнительного качества».
Ранее протестующие в Германии фермеры призвали к смене правительства.