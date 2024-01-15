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Страны Евросоюза призывают ввести пошлины на сельхозпродукцию из Украины

Министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь заявил, что ряд стран Евросоюза, которые имеют общую с Украиной границу, направили в Еврокомиссию призыв вернуть пошлины на сельхозпродукцию из Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Страны Евросоюза призвали ввести пошлины на сельхозпродукцию из Украины
© РИА Новости

По словам министра, пошлины на ввоз «наиболее чувствительной» сельхозпродукции из Украины помогут защитить интересы европейских фермеров. При этом Надь не стал уточнять, какие именно пограничные с Украиной страны подписали это обращение.

«Брюсселю надо найти решение и помочь фермерам справиться с рыночными трудностями, вызванными украинской сельхозпродукцией. Брюссель должен ввести такие меры, которые защищают рынки стран-членов, граничащих с Украиной, и в то же время предоставляют им возможность развивать свой экспортный потенциал. Одной из таких возможностей может стать введение таможенных сборов на наиболее чувствительную сельскохозяйственную продукцию», — заявил он.

Министр также добавил, что европейские фермеры должны быть защищены от импорта украинской сельхозпродукции «часто сомнительного качества».

Ранее протестующие в Германии фермеры призвали к смене правительства.

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