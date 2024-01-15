Поставки яиц из Турции в Россию отложили из-за шторма на Черном море

Поставки яиц из Турции в Россию задерживаются на фоне шторма на Черном море, пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник.

По данным портала, в Турции своевременно завершили таможенное оформление партии яиц в размере 900 тыс. штук. Она должна была прибыть в порт Новороссийска в понедельник, 15 января.

Вместе с тем, из-за сложных погодных условий в порту, выход судов был задержан. Ожидается, что яйца поступят в Россию не позднее 20 января.