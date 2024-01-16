Порт Антверпен допустил сбои в работе из-за кризиса в Красном море

Бельгийский порт Антверпен заявил о возможных сбоях в работе из-за задержек судов. Об этом со ссылкой на пресс-службу второго по грузоперевозкам транспортного узла в Европе сообщает РИА Новости.

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Пока Антверпен не столкнулся с серьезными проблемами из-за конфликта в Красном море, однако не исключает сбоев в работе терминалов.

«На сегодняшний день серьезных последствий нет. Судоходные компании сообщают о задержках от 7 до 10 дней. Количество заходов судов остается прежним. Больше всего пострадали контейнеровозы, в то время как другие категории судов пострадали в меньшей степени», — отметили представители морской гавани.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил, что значительная часть грузов, которые проходят транзитом через Красное море, предназначены для Европы. Длительная блокада торгового пути приведет к транспортным затратам и росту цен, поэтому дипломат предложил странам-участникам объединения направить в регион военно-морскую миссию.

По словам представителей отрасли, в декабре количество контейнерных перевозок по Красному морю сократилось примерно на 20 процентов в месячном выражении. Из-за необходимости огибать зону конфликта сроки доставки растут, корабли тратят больше топлива, а компаниям приходится увеличивать стоимость страхования и больше тратить на зарплаты экипажей.