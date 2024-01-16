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Инвесторы назвали объем убытков от приостановки торгов на Мосбирже

Остановка торгов на Мосбирже в 2022 году привела к убыткам в размере 140 миллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на частных инвесторов.

Инвесторы требуют с ЦБ миллионы рублей из-за остановки торгов 24 февраля
© ТАСС

Московская биржа приняла решение о приостановке торгов в конце февраля 2022 года. Клиентам не удалось закрыть маржинальные позиции, в связи с чем у них образовались долги перед брокерами.

В Банке России отмечают, что продолжение торгов могло бы повлечь за собой еще большую волатильность котировок. Как утверждается, регулятор должен был сделать такой шаг для выработки алгоритма действий в условиях серьезных геополитических рисков. Решение приостановить торги в тот период также приняла Санкт-Петербургская биржа.

Частные инвесторы подали иск к ЦБ в связи с финансовыми потерями, с которыми они столкнулись.

Объем торгов на Мосбирже оказался рекордным

Ранее старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Елена Царева рассказала «Известиям», что Мосбиржа продемонстрировала рекордный объем торгов в 2023 году. В общей сложности объем торгов на рынках Московской биржи за 12 месяцев 2023 года увеличился до 1,3 квадрлн рублей (1,1 квадрлн рублей — за 12 месяцев 2022-го).

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