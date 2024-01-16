Названо условие для роста цен на нефть выше 100 долларов за баррель

Независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов не исключил увеличения барреля нефти до более чем 100 долларов в ближайшем будущем. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что к этому может привести присоединение Ирана к в палестино-израильскому конфликту.

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При этом, как уточнил собеседник, давать прогноз о том, долго ли стоимость будет находиться на таком уровне, проблематично. На ситуацию будет влиять продолжительность военных действий на Ближнем Востоке, отметил специалист.

По словам Демидова, дорогое топливо не нужно ни покупателям, ни производителям. Он уточнил, что продавцам в таком случае будет сложно осуществлять продажу достаточного объема. При этом, как указал эксперт, покупатели будут находиться в ожидании низкой стоимости.

Собеседник подчеркнул, что в настоящее время разница между ценой до конфликта между Израилем и Палестиной и актуальной составляет минус 10 процентов. И это, по его словам, «нелогично ввиду высоких рисков перекрытия Ормузского пролива, через который проходит до 20 процентов мировой нефти».