Евросоюз начал работать с доходами от замороженных активов России

Европейский союз начал техническую работу по использованию доходов от замороженных активов России для помощи Украине, заявил бельгийский вице-премьер Винсент ван Петегем. Парламентская газета

Он отметил, что тема замороженных российских активов была обсуждена министрами. «Мы проанализировали поступившие в декабре предложения ЕК и главы дипломатии Евросоюз и подтвердили наше намерение быстро продвигаться в этом вопросе. Работа на техническом уровне началась, мы намерены достичь скорого прогресса», — сказал он. Газета.Ru

В настоящее время более 200 миллиардов евро активов Банка России заморожено в ЕС. В настоящий момент предлагается аккумулировать на отдельных счетах в депозитариях ЕС чрезвычайную прибыль от активов Центробанка в ожидании предложения ЕК по дальнейшим шагам. Москва24