Названо число стран, которые подключились к отечественному аналогу SWIFT
К аналогу международной системы SWIFT успели подключиться уже 20 государств, сообщает РИА Новости со ссылкой на презентацию, представленную на международной выставке-форуме «Россия» первым заместителем председателя ЦБ Владимиром Чистюхиным.
Речь идет о Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.
В материале говорится, что в общей сложности с ней работают 557 банков и компаний, «из них 159 нерезидентов из 20 стран».
Ранее президент России Владимир Путин со ссылкой на экспертов заявил, что в скором времени ожидается подрыв монополии крупных западных банков. Глава государства отметил, что некоторые кредитные организации уже находятся «не в самом лучшем состоянии».
Путин обратил внимание на то, что финансовая система западных стран «явно устаревает» с точки зрения технологий. Президент подчеркнул, что в международных платежах все шире используется продвинутое решение, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков.