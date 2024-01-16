В Давосе рассказали об удивительной устойчивости мировой экономики

Глобальный ВВП в 2023 году вырос сильнее, чем ожидалось, что позитивно повлияет на его динамику и в 2024-м, рассказала директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева, мнение которой приводит Bloomberg.

Согласно последнему на данный момент прогнозу МВФ, публиковавшемуся в октябре, рост мирового ВВП ожидался на уровне трех процентов в 2023 году и 2,9 процента в 2024 году. При этом с тех пор к имеющемуся перечню проблем добавились затяжная война между Израилем и движением ХАМАС, а также действия хуситов в Красном море, что угрожает новым ценовым давлением и проблемами в цепочке поставок. отмечается в материале агентства.