В Швеции призвали запретить импорт российского газа на национальном уровне

Член парламента Швеции Линус Лаксо призвал запретить на национальном уровне импорт российского природного газа. С соответствующим заявлением он обратился к министру иностранных дел Швеции Тобиасу Бильстрему. «Лента.ру» ознакомилась с текстом соответствующего парламентского запроса Лаксо.

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«Завтра (парламентский запрос Шульца был подан 12 января — прим. «Ленты.ру») Нюнесхамн прибывает еще один большой корабль, полный российского природного газа. Почему Швеция все еще покупает природный газ у России? (...) Как правительство может позволять этому продолжаться?» — говорится в обращении.

По его мнению, помощь Украина является «морально правильной», а также способствует снижению потенциальных рисков будущих угроз Швеции.

Финляндия движется к введению запрета [на импорт природного газа из России]. Почему шведское правительство не действует таким же образом в знак солидарности с Украиной? (...) Правительству следует срочно последовать четкому призыву парламента: прекратить импорт природного газа из России! Линус Лаксо член парламента Швеции

В связи с этим он обратился к главе шведского внешнеполитического ведомства с вопросом о его планах повлиять на остановку импорта российских энергоносителей. «Намерен ли министр добиваться прекращения импорта всей ископаемой энергии из России на национальном уровне?» — спросил Шульц.