Турецкая делегация приедет в Россию для ускорения работ по газовому хабу

Турецкая делегация на этой неделе приедет с визитом в Россию для обсуждения газового хаба (места распределения топлива), сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в Министерстве энергетики Турции. Отмечается, что после предстоящей встречи турецкая сторона намерена ускорить работы по проекту.

«Турецкая официальная делегация отправится в Россию на этой неделе. Делегация получит информацию о создании газового хаба, обсудит детали. По итогам этого инспекционного визита ожидается подготовка календаря действий по реализации проекта, ускорение работ», — сообщил собеседник агентства.

В декабре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что согласовал с главой российского государства Владимиром Путиным вопрос прокачки российского газа на Балканы и в Европу посредством «хаба» во Фракии. По его словам, Турция намерена превратить одну из башен в Аташехире в место, где будут мобилизованы все возможности распределения энергоресурса.