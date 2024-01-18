На Западе отказались считать конфискацию активов РФ панацеей для Украины

Конфискация российских активов на сумму 300 миллиардов долларов не станет панацеей для Киева. Об этом заявила специальный представитель США по восстановлению экономики Украины Пенни Прицкер на экономическом форуме в Давосе, ее слова приводит Reuters.

Западные страны обсуждают возможную конфискацию замороженных активов Банка России, однако их руководство обеспокоено возможными последствиями этого шага, поэтому настаивают на создании и поиске альтернативных вариантов поддержки Украины. При этом ряд официальных лиц отказывается считать эту меру панацеей.

«Первое, что вы знаете, это то, что необходимо привлечь массу юристов. Ошибочно думать, что это даст эффект панацеи. Предпринимаются реальные усилия, но мы далеки от окончательного решения» — пояснила Прицкер.

Ранее премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил, что для конфискации российских замороженных активов необходим четкий механизм, который не дестабилизирует мировую финансовую систему. Пока он не будет создан, средства Центробанка, заблокированные в европейских депозитариях, можно использовать в качестве залога для привлечения средств для Украины, предложил он.