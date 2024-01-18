Страны ОПЕК+ отстали от плана по добыче нефти

Страны - участницы соглашения ОПЕК+ по итогам декабря 2023 года увеличили добычу нефти на 60 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 35,07 млн б/с. Однако с учетом добровольных сокращений отставание от плановых показателей добычи оказалось на уровне 390 тыс. б/с, следует из январского отчета Международного энергетического агентства (МЭА).

По данным МЭА, Саудовская Аравия увеличила добычу на 30 тыс. б/с, до 8,95 млн б/с. А Россия сократила производство на 20 тыс. б/с, до 9,48 млн б/с.

Целевой уровень добычи странами ОПЕК+ в рамках сделки с учетом добровольных сокращений на декабрь составлял 35,46 млн б/с, а реальная добыча составила 35,07 млн б/с. Таким образом, отставание от плана оказалось на уровне 390 тыс. б/ с. При этом МЭА не стало учитывать данные по добыче Анголы, которая в декабре заявила о выходе из ОПЕК.

Сильнее всего от квот, установленных в рамках сделки ОПЕК+, отстает Нигерия. Так, при целевом уровне добычи в 1,74 млн б/с Нигерия в декабре производила 1,35 млн б/с. Страна не участвует в добровольных сокращениях добычи нефти.

Ряд стран ОПЕК+, в том числе и Россия, придерживаются с весны 2023 года и до конца 2024 года добровольных сокращений добычи нефти. Общий объем сокращения составляет 1,66 млн б/с.