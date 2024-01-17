Решетников: Россия может обогнать Японию в мировом рейтинге экономик

Россия в среднесрочной перспективе может обогнать Японию в рейтинге Всемирного банка крупнейших экономик мира из расчета покупательной способности, выразил уверенность глава Минэкономразвития Максим Решетников на заседании правительства. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным аналитиков ВБ, крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности стал Китай. Второе место заняли США, третье — Индия, четвертое — Япония, на пятом оказалась Россия. Германия по-прежнему занимает шестое место.

Решетников отметил, что между РФ и Японией небольшой разрыв. Он добавил, что японская экономика растет меньше, чем на 1% в год, а российская может вырасти более, чем на 2%.

«В среднесрочном периоде, в течение 3-4 лет, нам вполне по силам обогнать по размерам сопоставимым и японскую экономику», — пояснил министр.