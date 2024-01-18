В ЕС заявили о риске прекращения транзита российского газа через Украину

Транзит российского газа через Украину может прекратиться в 2024 году. О соответствующих рисках заявил глава австрийской энергетической компании OMV Альфред Штерн, его слова приводит die Presse.

По словам Штерна, риски для поставок топлива в Европу связан с тем, что трубопроводы проходят по территории, где идут боевые действия. Кроме того, договор между Украиной и Россией на транзит газа истекает.

«Риск высок, и мы застраховались от него путем диверсификации. Мы готовы», — пообещал глава OMV.

Глава нефтегазовой компании «Нафтогаз Украины» Алексей Чернышев ранее отметил, что Украина не станет продлевать контракт на транзит российского газа в страны Евросоюза после того, как срок его действия истечет в конце 2024 года.

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва при рассмотрении вопроса о продолжении поставок через территорию Украины будет учитывать спрос потребителей и работоспособность трансграничной инфраструктуры.

Отказ Украины от транзита российского газа в Европу может привести к ряду последствий — как сообщил немецкий журнал Focus, это может привести к повышению цен на топливо для европейских потребителей, а также перемещению производства. По ее оценкам, от пяти до десяти процентов промышленных производственных мощностей Германии могут быть навсегда перемещены за границу.