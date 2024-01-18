Кабмин одобрил денонсацию соглашения с Британией о рыболовстве

Правительство России одобрило законопроект о денонсации соглашения с Великобританией о рыболовстве. Документ рассматривался на заседании кабмина.

"Документ одобрен", - сообщили ТАСС в пресс-службе правительства РФ.

Соглашение было заключено в 1956 году между СССР и Великобританией. Правительство Советского Союза разрешало британским рыболовным судам промысел в определенных зонах Баренцева моря вдоль побережья Кольского полуострова.

Кораблям также позволялось свободно плавать и становиться на якорь в этих водах. Так как Россия является правопреемником СССР, договор продолжил действовать и после распада Союза.