Российский рынок кофе навынос рекордно вырос

Российский рынок кофе навынос по итогам прошлого года увеличился на 21% и составил около 102,7 млрд руб. Лидерами по показателям выручки названы сети Coffee Like, Cofix и One Price Coffee. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные Smart Ranking.

По итогам 2023 года суммарная выручка топ-10 компаний составила около 20 млрд. Ожидаемый прогноз по выручке сети Coffee Like — 7 млрд руб. (+25%), Cofix — 5,7 млрд руб. (+15%) и One Price Coffee — 4,3 млрд руб. (+21%). Четвёртое место в рейтинге досталось Coffee Way.