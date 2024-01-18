Аналитики спрогнозировали динамику курса валют на выходные

Аналитики в беседе с «Коммерсантом» поделились своими прогнозами по поводу курса валют на ближайшее время.

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В частности, директор казначейства Цифра Банка Дмитрий Рожков отметил, что факторы в пользу сильного рубля никуда не исчезают. По его словам, отскок национальной валюты после ее укрепления с начала года является техническим. Эксперт ожидает, что до конца текущей недели можно будет увидеть продолжение торгов в диапазоне 87,3–89,3 руб. за доллар.

По мнению аналитика «БКС Мир инвестиций» Дениса Буйволова, из-за накопительного эффекта от жесткой ДКП Центробанка РФ, обязательной продажи экспортерами большей части выручки и возросших с середины месяца объемов продаж иностранных валют ЦБ доллар вряд ли сможет «развить успех». Специалист считает, что курс составит 87–90 руб. за доллар до конца этой недели.

По словам главного аналитика ПСБ Станислава Дужинского, ближе к концу января нацвалюта РФ сможет возобновить движение к 85–87 руб. за доллар при поддержке налогового периода и сезонно низкого импорта.