Экономист назвал спасением России «путь Левши»

Шансом России в условиях новой глобализации, заменой изоляции, которая стала бы губительной для страны на много поколений вперед, может стать «путь Левши». Такое мнение в разговоре с РБК высказал декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

Речь идет о ставке на нестандартные вещи, которые стали бы преимуществом страны в новом мире и дали ей новый статус. Заниматься тиражированием и массовым производством могли бы уже те, кто хорошо с этим справляется, но часть дохода уходила бы и России.

По словам ученого, в рамках такого варианта следует искать точки специализации, связанных с выпуском опытных партий, созданием новых продуктов. Это может быть как опытно-конструкторская, так и внедренческая деятельность, некие сложные сервисы. Следует найти 10-15 таких точек, чтобы иметь выход в новую волну разделения труда в мире.

При этом Аузан подчеркнул, что речь не идет об автаркии, то есть обеспечении экономической самодостаточности страны. Попытка поставить на цивилизационную изоляцию, отделиться от остального мира, уверен он, ударит по стране так, что «правнуки не справятся с подъемом». Аузан добавил, что такой выбор в 16 веке сделал Китай, что во многом и предопределило его проблемы на сотни лет вперед, а Россия все же имеет шанс избежать такого пути, а не идти по пути выживания.