В Турции начали частично осуществлять платежи из России

Госбанки Турции приступили к частичному совершению платежей из РФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в банковской системе страны.

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О том, что турецкие экспортеры столкнулись с отказами банков осуществлять денежные переводы из России, сообщило ранее издание Ekonomim. Речь шла о почти полном прекращении с этого года. Газета также отметила, что экспортеры ждут срочных решений для того, чтобы продолжить торговлю с российской стороной.

По словам посла России в Анкаре Алексея Ерхова, дипломаты взаимодействуют с турецкими властями по данному вопросу. По его словам, из РФ уже начали осуществлять некоторые переводы.

Информация о получении экспортерами платежных переводов из России была подтверждена главой одной из турецких фирм, поставляющей косметическую и бытовую продукцию на российский рынок.