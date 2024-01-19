Эксперт объяснил укрепление рубля

Укреплению рубля способствует фактор налогового периода, объяснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Пик фискальных платежей в России при этом придется на 29 января, приводит его слова «Газета.Ru».

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Позитивное воздействие налогового фактора на российскую валюту заметно уже сегодня, подчеркнул эксперт. Высока вероятность, что многие экспортеры начали реализацию иностранной валюты для соответствующих платежей заранее, не дожидаясь окончания месяца, заметил он. Причиной этого эксперт назвал опасения, что к концу января рубль еще сильнее укрепится.

В пятницу, 19 января, доллар снижался до 88,2 рубля, евро — до 95,9 рубля. На момент написания публикации стоимость американской валюты составляла 88,2 рубля, европейской — 95,8 рубля, о чем свидетельствуют данные Мосбиржи.

На этой неделе евро продемонстрировал резкое снижение, опустившись ниже 95 рублей впервые с 29 июня прошлого года. На минимуме стоимость валюты 16 января снижалась до 94,7 рубля. Доллар в тот день, напротив, шел в рост, дойдя на максимуме до 92,8 рубля.