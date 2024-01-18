В ООН призвали реформировать МВФ и Всемирный банк

В ООН заявили о необходимости изменить международную финансовую систему, чтобы она способствовала соблюдению прав человека и сокращала неравенство. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк на сессии Совета ООН по правам человека, передает «Прайм».

По словам Тюрка, созданная 80 лет назад для защиты от кризисов система сейчас сломана — страны оказались в большем долге, а бедность растет. Развивающиеся страны платят по кредитам в 8 раз больше процентов, чем развитые, что ведет к их чрезмерной задолженности, подчеркнул он.

Кроме того, из-за ухода от налогов транснациональных корпораций развивающиеся страны теряют $480 млрд в год, что эквивалентно половине их расходов на здравоохранение.

Тюрк призвал реформировать политику Всемирного банка и МВФ, чтобы они активно поддерживали права человека и цели устойчивого развития.