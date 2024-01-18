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В ООН призвали реформировать МВФ и Всемирный банк

В ООН заявили о необходимости изменить международную финансовую систему, чтобы она способствовала соблюдению прав человека и сокращала неравенство. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Волкер Тюрк на сессии Совета ООН по правам человека, передает «Прайм».

В ООН призвали реформировать МВФ и Всемирный банк
© РИА Новости

По словам Тюрка, созданная 80 лет назад для защиты от кризисов система сейчас сломана — страны оказались в большем долге, а бедность растет. Развивающиеся страны платят по кредитам в 8 раз больше процентов, чем развитые, что ведет к их чрезмерной задолженности, подчеркнул он.

Кроме того, из-за ухода от налогов транснациональных корпораций развивающиеся страны теряют $480 млрд в год, что эквивалентно половине их расходов на здравоохранение.

Тюрк призвал реформировать политику Всемирного банка и МВФ, чтобы они активно поддерживали права человека и цели устойчивого развития.

Антониу Гутерриш призвал реформировать международные институты

До этого директор МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что искусственный интеллект может затронуть около 40% рабочих мест в мире. В развитых странах риски выше, и, хотя половина мест может выиграть в производительности, другая половина может столкнуться с сокращением рабочих мест, снижением зарплат и даже исчезновением некоторых профессий.

Экономика
Антониу Гутерриш
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