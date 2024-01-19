МВФ советует мировым ЦБ не обнадеживать рынки скорым снижением ставок

Центральным банкам следует осторожно подходить к снижению процентных ставок в 2024 году, поскольку ожидания рынка в отношении более мягкой денежно-кредитной политики могут спровоцировать новый всплеск инфляции. Такое мнение в интервью Financial Times в Давосе высказала первый заместитель директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат.

По словам Гопинат, инфляция в текущем году снизится не так резко, как в прошлом, в том числе из-за напряженности на рынках труда и высокой инфляции в сфере услуг в США, еврозоне и других странах. Это указывает на «извилистый» путь к снижению инфляции, сказала она, предположив, что ключевые ставки вряд ли будут снижены до второй половины 2024 года.

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«Работа еще не закончена, — сказала Гопинат. — Центральные банки должны действовать осторожно. Как только вы снижаете ставки, это усиливает ожидания дальнейшего снижения ставок, и в итоге вы можете получить гораздо большее ослабление [ДКП — прим. FM] — что может быть контрпродуктивно».

Как отметила Гопинат, облегчение финансовых условий после ралли на рынке в последние недели рискует подорвать «силы, которые будут стимулировать снижение спроса». В результате усилия по сдерживанию инфляции с помощью высоких официальных процентных ставок могут быть подорваны. По ее мнению, центральные банкиры не должны нагнетать обстановку, усиливая спекуляции по поводу снижения ставок.

МВФ в прошлом году предупредил, что история изобилует случаями, когда центральные банки предавались «преждевременным празднованиям», расслабляясь после первоначального падения инфляции, и обнаруживали, что после выхода на плато цены снова начинали расти, напоминает FT.

Накануне европейские фондовые рынки отреагировали снижением после заявления главы Европейского центрального банка Кристин Лагард в Давосе о том,что ставки, скорее всего, будут снижаться летом, а не весной, как ожидало большинство аналитиков. Индекс Stoxx Europe 600 упал на 1,2%, французский индекс Cac 40 — на 1,1%, а немецкий Dax — на 1%. Рынки облигаций также пострадали: в частности, доходность 10-летних облигаций Великобритании выросла на 0,07 п.п. до 3,87 процента.