Германии предрекли продолжение рецессии
Экономику Германии ждет продолжение рецессии в 2024 году. Такое мнение в беседе с Daily Mail высказал руководитель отдела макроэкономических исследований банковской группы Нидерландов ING Карстен Бжески.
В статье указывается, что в 2023 году экономика ФРГ снизилась на 0,3% в последним квартале 2023 года. По мнению Бжески, данная тенденция продолжится и в 2024 году, поскольку в стране сейчас наблюдается множество негативных факторов, в том числе глобальное нарушение цепочек поставок, рост цен на энергоносители, темпы инфляции и падение спроса в Китае на продукцию в Германии.
«Заглядывая в будущее, по крайней мере, в первые месяцы 2024 года, многие из недавних задержек роста все еще будут присутствовать и в некоторых случаях окажут даже более сильное влияние, чем в 2023 году», — считает он.
Бжески отметил, что, если его прогноз оправдается, то это станет «первым случаем с начала 2000-х годов, когда Германия переживет двухлетнюю рецессию». При этом, по его словам, она может оказаться «незначительной».