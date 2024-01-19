Си Цзиньпин поставил цели обеспечения финансовой мощи КНР

Председатель КНР, генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) Си Цзиньпин определил стратегические задачи обеспечения финансовой мощи страны. Об этом пишет газета "Жэньминь жибао", комментируя выступление китайского лидера на состоявшейся в Пекине конференции по содействию качественному финансовому развитию Китая.

"Финансовая мощь должна основываться на прочном экономическом фундаменте, обладать ведущей мировой экономической мощью, научно-технической мощью и всеобъемлющей национальной мощью", - цитирует издание слова главы Китая.

В то же время, продолжил он, страна должна обладать ключевыми финансовыми элементами: у нее должны быть сильные валюта, центральный банк, финансовое устройство, международный финансовый центр, финансовый надзор и команда финансовых кадров.

Глава государства и правящей партии потребовал "ускорить построение современной финансовой системы с китайской спецификой".

"В настоящее время наша страна стала важной мировой финансовой державой с крупнейшей в мире банковской системой, вторым по величине рынком страхования, акций и облигаций и крупнейшими в мире валютными резервами", - говорится в материале.