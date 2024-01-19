СМИ узнали о сокращении Турцией поставок в РФ

Журнал Forbes сообщил о сокращении Турцией с осени поставок в Россию продукции двойного назначения. Как уточняется, речь идет об электронике, чипах, полупроводниках, печатных платах, аппаратуре для связи и навигации, а также оптических прицелах.

Товары находятся в списке для экспортного контроля, составленном США, Евросоюзом и Великобританией. Издание ссылается на данные Турецкого института статистики (TurkStat). Они свидетельствуют о том, что в ноябре цены на такие поставки снизились до минимального с августа 2022 года уровня (до 8,4 миллиона долларов).

Подчеркивается, что с начала осени 2023 года власти Турции приняли решение о сокращении ввоза электрического оборудования для переключения или защиты электрических цепей, а также для выполнения соединений с электрическими цепями. Данная категория товаров является самой крупной, говорится в публикации.

Отмечается, что снижение ввоза товаров в Россию начало наблюдаться в преддверии визита в Турцию замминистра финансов США Брайана Нельсона. Напомним, что он прибыл в страну в ноябре. Нельсон отвечает за вопросы противодействия терроризму и финансовой разведки.