Центробанк РФ понизил официальные курсы доллара и евро

Банк России понизил официальные курсы доллара и евро на 20-22 января. Об этом свидетельствует информация на сайте ЦБ.

Курс доллара США установлен на уровне 88,59 рубля, евро — 96,38 рубля. Для сравнения: в пятницу, 19 января, курсы американской и европейской валют составили 88,66 рубля и 96,59 рубля соответственно.

Между тем официальный курс юаня на выходные вырос с 12,25 рубля до 12,27 рубля.

Ожидается, что на следующей неделе курс доллара будет варьироваться в диапазоне от 87,45 до 91,8 рубля. Коридор может сузиться до 88-90,5 рубля с приближением пика налоговых выплат.