Эксперт по рынку заявил, что цены на гречку вырастут в 2024 году

Президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов заявил, что в 2024 году гречка может подорожать.

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Специалист обратил внимание, что Росстат внес яйца, помидоры и груши в перечень товаров, подорожавших в прошлом году. Карпов добавил, что резкий рост цен связан с повышенным спросом, недостаточным предложением и ростом экспортных цен на фрукты и овощи.

На цену гречки могут повлиять крупные запасы продукта. По словам эксперта, существует реальный риск того, что производители сократят объемы посева, чтобы заработать на своей продукции, передает «360».

В России стабилизировались цены на яйца — некоторым компаниям удалось снизить стоимость до 75 рублей за десяток. «Вечерняя Москва» узнала, с чем это связано и чего ждать потребителю в будущем.

Пресс-служба Ассоциации туроператоров России поделилась рейтингом из 15 самых дорогих в мире блюд и напитков, а также рассказала, где их можно попробовать.