Перепродажи LCV выросли в России за год на 13% Читайте новости "Автостат Инфо" в телеграме По данным «Автостат Инфо», за 2023 рынок легких коммерческих автомобилей вырос на 13% к результату 2022 года — с 436 346 до 492 077 ед. соответственно. Доля иностранных машин в структуре рынка увеличилась до 45% при росте перепродаж на 20% до 220 599 ед. На долю отечественных машин пришлось 55%. Этот сегмент вырос за отчетный период на 8% до 271 478 ед. В течение почти всего 2023 год перерегистрации LCV превышали 40 тыс. ед. Исключение составили январь и февраль, когда продажи LCV с пробегом составили 30 403 и 36 007 ед. соответственно. В декабре 2023 года рынок б/у LCV показал спад на 2% к 2022 году, с 41 251 до 40 322 ед. На вторичном рынке LCV в России лидерство удерживает «ГАЗ» — 206 431 перепроданный за 2023 год автомобиль, что на 9% выше результата за 2022 год (189 560 ед.). Модели «ГАЗ-3302» и «ГАЗ ГАЗель Next» заняли первое и второе места на рынке LCV с пробегом. Перерегистрации «ГАЗ-3302» в указанный период выросли на 11% с 98 883 до 110 015 ед., а перепродажи «ГАЗ ГАЗель Next» увеличились на 12% с 36 719 до 41 141 ед. «УАЗ» показал по итогам 2023 года второй результат: 38 511 ед., что на 3,5% больше, чем в 2022 году (37 209 шт.). Топ-5 брендов рынка LCV с пробегом дополнили иностранные марки: Volkswagen — 35 467 ед. (+25%), Ford — 32 587 авто (+8%) и Mercedes — 28 316 шт. (+27%). Первое место среди иномарок в рейтинге моделей и третье место в общем списке занимает Ford Transit — 29 104 ед, на 5,7% больше, чем за предыдущий год (27 534 ед.). Годовой топ-5 моделей рынка подержанных LCV дополнили еще две российские машины: «ГАЗ-2705» — 17 786 ед. (+0,2%) и «УАЗ-3909» — 15 834 шт. (+3,5%).