Финансист спрогнозировал курс доллара на следующую неделю

На следующей неделе курс доллара может опуститься ниже 88 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин. Он уточнил, что укреплению российской валюты способствует фактор налогового периода.

«Дополнительным драйвером повышения курса рубля на краткосрочном горизонте остается свойственное началу года ослабление спроса на импорт, сокращающее покупки зарубежной валюты на биржевом рынке. В то же время ее предложение остается относительно высоким, в том числе благодаря введенным осенью большим обязательствам экспортеров по возврату и продаже валютной выручки», — пояснил эксперт.

На закрытии торгов Мосбиржи в пятницу 19 января курс доллара составил 88,2 рубля. По сравнению с открытием, американская валюта подешевела более чем на 1,2 рубля, а с начала 2024 года — на 3,8 рубля (в первый торговый день года доллар стоил 92 рубля).