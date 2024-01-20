Владельцы танкеров приготовились к затяжному кризису в Красном море

Нефтяной рынок готовится к длительным перебоям в судоходстве в южной части Красного моря. Сейчас хуситы атакуют здесь торговые суда в ответ на войну Израиля в секторе Газа. В итоге все больше танкеров, перевозящих сырую нефть и топливо, обходят опасный район. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам судовладельцев, брокеров и трейдеров, все большее число судов идет по маршрутам, обходящим опасную зону.

Ощущение хаоса усилили авиаудары США и Британии по Йемену 12 января. Западные военные попросили торговые суда держаться подальше от зоны конфликта, а хуситы пообещали нанести ответный удар по американским и британским коммерческим кораблям.

В итоге многие владельцы решили не следовать более маршрутом, по которому проходило около 12% мировой морской торговли.

Вместо этого танкеры для перевозки топливных грузов нанимаются для плавания в Азию, а не в Европу. Также забронировано несколько партий иракской сырой нефти на танкерах, которые пойдут в обход Африки.

«Все больше и больше владельцев избегают маршрутов через данный район», — отметил глава бельгийской судоходной компании Euronav NV Александр Саверис.

Он считает, что на разрешение конфликта могут уйти «многие месяцы».