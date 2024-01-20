Владельцы танкеров приготовились к затяжному кризису в Красном море
Нефтяной рынок готовится к длительным перебоям в судоходстве в южной части Красного моря. Сейчас хуситы атакуют здесь торговые суда в ответ на войну Израиля в секторе Газа. В итоге все больше танкеров, перевозящих сырую нефть и топливо, обходят опасный район. Об этом сообщает Bloomberg.
По словам судовладельцев, брокеров и трейдеров, все большее число судов идет по маршрутам, обходящим опасную зону.
Ощущение хаоса усилили авиаудары США и Британии по Йемену 12 января. Западные военные попросили торговые суда держаться подальше от зоны конфликта, а хуситы пообещали нанести ответный удар по американским и британским коммерческим кораблям.
В итоге многие владельцы решили не следовать более маршрутом, по которому проходило около 12% мировой морской торговли.
Вместо этого танкеры для перевозки топливных грузов нанимаются для плавания в Азию, а не в Европу. Также забронировано несколько партий иракской сырой нефти на танкерах, которые пойдут в обход Африки.
«Все больше и больше владельцев избегают маршрутов через данный район», — отметил глава бельгийской судоходной компании Euronav NV Александр Саверис.
Он считает, что на разрешение конфликта могут уйти «многие месяцы».
Bloomberg отмечает, что за последние недели выросли ставки фрахта. Ставка для крупных судов Aframax достигла почти $80 тыс. долларов в день. Суда Suezmax, способные пройти через Суэцкий канал с полной загрузкой фрахтуются за $70 тыс. в день.