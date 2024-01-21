Названа причина падения цен на газ в Европе

Стоимость газа в Европе снизилась на 60 процентов в течение 2023 года, в 2024-м цены упали еще на 12 процентов, несмотря на рост спроса на фоне холодов. Как объясняет агентство Bloomberg, это стало возможно благодаря возобновляемой энергии.

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Увеличение количества ветряных турбин и солнечных станций в Европе помогло удовлетворить потребность в газе, этому также способствовало восстановление производства атомной энергии во Франции. В результате цена топлива на европейском рынке резко упала.

Как отметил глава отдела европейских исследований нефти и газа HSBC Holdings Ким Фустье, зима 2022-2023 годов без российского газа «прошла без каких-либо проблем», и этот прецедент «помогает успокоить нервы трейдеров».