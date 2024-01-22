В Молдавии сообщили об усилении экономического кризиса в стране

«Молдавская экономика стремительно сжимается. По официальным данным за последние два года объемы промышленного производства в нашей стране сократились более чем на 10 процентов. Не нужно быть экономистом, чтобы понять причины падения – высокие цены на энергоресурсы сделали нерентабельными промышленное производство в нашей стране», — говорится в сообщении партии.