В МИД РФ сообщили об ответных мерах на 13-й пакет санкций ЕС

Россия исходит из того, что санкционное давление со стороны Запада будет продолжено, Москва проработает ответные меры на 13-й пакет санкций Евросоюза . Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко .

"Мы исходим из того, что санкционное давление будет продолжаться, Запад по-другому не действует. Разумеется, ответные меры последуют", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз начал обсуждение 13-го пакета санкций против РФ. По информации агентства, возможные санкции, которые планируется принять к 24 февраля, обсуждались в среду на встрече послов стран блока. Речь шла о расширении санкционных списков, дополнительных торговых ограничениях, а также о мерах по борьбе с обходом санкций со стороны РФ.