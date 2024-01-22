Персонал ЕЦБ оценил работу Лагард отрицательно

Большинство участников опроса профсоюза персонала ЕЦБ оценили работу председателя банка Кристин Лагард как «очень плохую» или «плохую». Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на результаты опроса.

В нем приняли участие 1159 из примерно 4500 сотрудников ЕЦБ. Это резко контрастирует с высокими оценками предшественников Лагард — Марио Драги и Жан-Клода Трише. Комментарии в опросе указывают на недовольство излишней политизацией Лагард и продвижением ею личной повестки в ущерб репутации ЕЦБ.

Кроме того, 59% респондентов выразили недоверие или очень низкое доверие исполнительному совету ЕЦБ из 6 человек. Это резкое падение по сравнению с прошлогодним опросом.

В отчете приводится случай давления члена совета Фрэнка Элдерсона на профсоюз после начала опроса. Элдерсон оспаривал право задавать вопросы о личной эффективности Лагард и решения ЕЦБ по денежно кредитной политике.