Конфискацию российских резервов Западом назвали элегантной мерой

Западу не стоит бояться конфискации заблокированных российских активов для передачи Украине из-за неопределенности последствий, кроме того, их можно было бы выделить на помощь развивающимся странам, которые пострадали из-за роста цен на еду. Об этом в колонке для Financial Times написал бывший руководитель Всемирного банка Роберт Зеллик.

По его мнению, сомневающиеся политики сильно преувеличивают риски и приуменьшают стратегические выгоды. Так, представление, что после конфискации другие страны захотят хранить средства в других юрисдикциях, упирается в вопрос нового места хранения.

Зеллик напомнил, что если страны G7 будут действовать сообща, то альтернатив хранению просто не остается. Ведь и Китай, и другие страны держат сбережения в долларах и евро вовсе не из особого расположения, а из-за положительного сальдо торгового баланса.

Если бы Пекин захотел конвертировать свои валютные сбережения в юани, то значительно подорвал бы собственный обменный курс и нанес бы ущерб экспортерам, а значит, и своим интересам.

Более того, подчеркнул экономист, заморозка резервов на два года стала хорошим тестом и не создала какого-либо разрушительного, сдерживающего эффекта. Ведь в мире хорошо понимают, что хранить средства в российских рублях, китайских юанях или венесуэльских боливарах куда более рискованный шаг, чем размещать их в Европе на понятных условиях.