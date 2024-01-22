Экс-глава Всемирного банка назвал конфискацию резервов РФ "элегантной мерой"

Бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик считает, что западным странам не стоит бояться последствий от передачи замороженных российских активов Украине. Об этом он написал в своей колонке для Financial Times. Газета.Ru

Зеллик напомнил, что если страны G7 будут действовать сообща, то альтернатив хранению просто не остается. Ведь и Китай, и другие страны держат сбережения в долларах и евро вовсе не из особого расположения, а из-за положительного сальдо торгового баланса. Lenta.ru