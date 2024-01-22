Биржевые цены на бензин выросли

В понедельник, 22 января, биржевые цены на бензин продолжили рост, который начался почти две недели назад. Стоимость Аи-92 достигла 44 837 рублей за тысячу литров, а цена на Аи-95 — 47 767 рублей, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

За месяц бензин подорожал почти на 20 процентов. Рост ускорился после того, как стало известно о второй аварии на нижегородском нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла», который является ключевым в обеспечении московского региона.

Сроки восстановления производства на НПЗ в полном объеме неизвестны. Трудности возникли с заменой комплектующих для установки каталитического крекинга, которые нельзя получить от производителя из-за санкций. Причем незадолго до этой аварии из строя выходила такая же установка, но ее удалось запустить, пусть и с меньшей мощностью.