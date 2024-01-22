Поставки пшеницы через Суэцкий канал за две недели упали на 40%

Поставки пшеницы через Суэцкий канал за последние две недели упали почти на 40% год к году, до 0,5 млн тонн, следует из пресс-релиза Всемирной торговой организации (ВТО). На статистику повлияло изменение судоходных маршрутов через Красное море на фоне обострения конфликта в регионе.

Доля перевозок пшеницы из ЕС, России и с Украины в страны Азии и Восточной Африки по альтернативным маршрутам в январе выросла до 42%. Для сравнения: в декабре показатель составил 8%. До прошлого месяца на альтернативные торговые пути приходилось лишь 3% перевозок пшеницы.

Совокупный объем мирового морского импорта пшеницы в последние месяцы снижался по сравнению с показателями 2023-го, отметили в ВТО.

До этого депутат Олег Нилов назвал анекдотом новый акт США о снижении зависимости от российского зерна. Смогут ли Штаты запретить импорт продовольствия из РФ — в материале "Газеты.Ru".