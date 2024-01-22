Инфляция в декабре 2023 года составила 7,42%
Годовая инфляция в декабре слегка снизилась и составила 7,42% (в ноябре — 7,5%). Об этом 22 января говорится в опубликованном на сайте Центробанка комментарии о динамике потребительских цен.
Регулятор отметил, что по прогнозам в 2024 году инфляция замедлится до 4-4,5% и в дальнейшем сохранится на уровне 4%.
«С поправкой на сезонность в годовом выражении (SAAR) месячный прирост цен замедлился до 6,5% (в ноябре составил 10,2%)…Годовая инфляция немного снизилась до 7,42% (в ноябре — 7,48%)», — говорится в документе.
Как писала «Парламентская газета», ранее глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что Банк России, вероятно, начнет снижать ключевую ставку во втором квартале 2024 года. Повышение ключевой ставки, которое имело место во второй половине 2023 года, он назвал вынужденной мерой.