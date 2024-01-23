Министры иностранных дел ЕС поддержали введение налога на прибыль от замороженных российских активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Агентство назвало консенсус европейских министров «политическим благословением» для взыскания налога. Меру позже на этой неделе обсудят послы ЕС. Bloomberg подчеркивает, что в ЕС предпочли не конфисковывать все российские активы сразу.

Идею конфискации замороженных активов РФ снова начали активно обсуждать в конце 2023 года, так как в США и ЕС не удалось согласовать новое финансирование Украины.

По данным Еврокомиссии, в 2022 году около 260 миллиардов евро российских госактивов было заморожено в странах G7, ЕС и Австралии. Основная часть этой суммы — около 210 миллиардов евро — хранится в ЕС, включая наличные деньги и государственные облигации, номинированные в евро, долларах и других валютах. Основная часть находится у депозитария Euroclear. СМИ писали, что за первую половину 2023-го российские активы принесли 1,7 миллиарда евро процентных доходов от инвестирования.