В правительстве предложили придумать замену слову «маркетплейс»

Правительство РФ предложило доработать законопроект об онлайн–торговле. Среди прочего, поступило предложение найти альтернативу слову "маркетплейс", сообщает РБК.

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В так называемом законопроекте о маркетплейсах, предоставленном на рассмотрение Кабмину, предлагается дать возможность торговым площадкам чаще, чем раз в год, изменять условия работы с продавцами.

Правительство предлагает снять ограничение количества изменений, которые площадки могут вносить в договор оферты с партнерами.

По мнению министров, ограничение частоты изменений условий договоров не позволит учитывать изменения рыночной конъюнктуры, сезонность в продаже товаров, изменения логистических цепочек и иные факторы, которые могут требовать от агрегатора информации изменения тарифов и комиссий.

Кроме того, власти хотят запретить маркетплейсам штрафовать контрагентов и блокировать их личные кабинеты.