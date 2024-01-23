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Курс доллара на Мосбирже снизился до 87,75 рубля

Курс рубля в начале торгов на Московской бирже укрепился на фоне доллара и ослаб на фоне юаня, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара на Мосбирже снизился до 87,75 рубля
© 123RF/kadirorhan

Курс доллара расчетами завтра на 7:01 снизился на 5 копеек, до 87,75 рубля. Китайский юань подорожал на 2 копейки, до 12,21 рубля.

Ранее стало известно, что ослабление курса национальной валюты в декабре прошлого года было связано с операциями по выкупу активов у компаний из недружественных стран.

По данным Банка России, это также имеет отношение к росту спроса на иностранную валюту перед новогодними праздниками и снижению цен на нефть.

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