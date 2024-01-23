WSJ: украинцев ждут задержки зарплат, если Запад перестанет помогать Киеву
Газета The Wall Street Journal не исключила принятия Украиной «болезненных экономических мер». Как отмечает издание, страна сделает такой шаг, если Запад прекратит оказывать помощь Киеву.
В текущем году Украина столкнется с дефицитом бюджета примерно в $40 млрд, подчеркивается в публикации. Как ранее ожидалось, $30 млрд Киев покроет за счет денег, выделенных западными странами.
При этом Вашингтон и Брюссель пока не согласовали вопрос, связанный с финансированием. Украина, как уточняется в статье, нуждается в средствах для того, чтобы поддерживать работу правительства, выплачивать зарплаты и пенсии.
Существует риск того, что украинцы в скором времени столкнутся с задержками выплат. Это, в свою очередь, увеличит количество займов, что повлечет за собой необходимость печатать деньги для покрытия дефицита бюджета.
По итогам прошлого года дефицит государственного бюджета достиг 1,33 трлн грн ($35 млрд), следует из данных украинского Минфина. Данный показатель на 46% превышает уровень предыдущего года.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что с февраля 2022 года Киев получил от Польши почти 3,5 миллиарда долларов военной помощи.