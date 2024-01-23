В Европе призвали запретить поставки газа и алюминия из России

Польша и страны Прибалтики призвали Европейский союз (ЕС) включить в новый пакет антироссийских санкций запрет на поставки из РФ алюминия и сжиженного природного газа (СПГ). Об этом со ссылкой на неназванного польского чиновника пишет Reuters.

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Помимо ограничений импорта этих двух ресурсов, те же государства Европы настаивают на усилении санкций в сфере авиации, а именно включении в ограничительные списки ряда товаров, используемых для производства беспилотников. При этом аналогичные рестрикции предлагается распространить и на Белоруссию, сообщило агентство.

Также европейский дипломат предположили, что санкции ЕС санкции могут быть распространены на большее число физических и юридических лиц.

Ранее стало известно, что в Евросоюзе начали обсуждать 13-й пакет антироссийских санкций, в него могут войти меры по борьбе с обходом рестрикций как через третьи страны, так и через компании внутри ЕС. Ожидается, что его примут 24 февраля, в годовщину начала спецоперации на Украине.