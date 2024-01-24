Постпреды ЕС продлили экономические санкции против России

Постоянные представители стран – членов Евросоюза утвердили продление экономических санкций в отношении российской стороны до конца июля 2024 года. Речь идет об ограничениях, которые начали вводить и расширять против Москвы еще с 2014 года, пишет РИА Новости со ссылкой на источник в ЕС.

В повестке заседания постпредов говорится, что пункт о продлении ограничений звучит как "решение Совета ЕС об ограничительных мерах в связи с действиями России, дестабилизирующими обстановку на Украине". По словам источника агентства, продление было утверждено без дискуссий, автоматически.

Последний раз подобные ограничения продлевались на шесть месяцев до 31 января 2024 года в конце июля прошлого года.

Между тем в СМИ появилась информация, что в Брюсселе приступили к подготовке 13-го пакета санкций в отношении Москвы. Его намерены представить к 24 февраля.

По некоторым данным прессы, новые ограничения будут подразумевать усиление торговых ограничений против РФ. Также в ЕС предложили расширить список мер, которые будут исключать обход санкций российскими компаниями через третьих лиц.